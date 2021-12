1,82 Promille - Alkolenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Der 49-jährige Steyrer war am Donnerstagabend auf der Gußwerkstraße im Stadtgebiet von Steyr unterwegs, als er bei einer Firmeneinfahrt einen Fahrbahnteiler überfuhr. Obwohl die dortigen Verkehrszeichen und sein Wagen schwer beschädigt wurden, hielt der Mann sein Fahrzeug nicht an und fuhr nach Hause. Dabei verlor er in der Stelzhamerstraße einen Reifen.

Die Polizei konnte den Mann rasch ausforschen. Weil ein Alkotest einen Wert von 1,82 Promille ergab, wurde dem 49-Jährigen der Führerschein abgenommen.