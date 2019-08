Sommerausklang mit den OÖN

Pünktlich um 15 Uhr klirrten gestern in der Linzer Altstadt die Gläser. Angestoßen wurde auf das Leben, den Genuss und auf 70 Winzer, die mit ihren edlen Tropfen bis Samstag viel Abwechslung garantieren. Bereits zum 25. Mal verwandelt die Veranstaltung "Wein und Kunst" die Linzer Innenstadt in eine Begegnungszone. Es wird probiert, gustiert und debattiert. "Denn in Linz gibt es ein besonders interessiertes Publikum", sagen die Winzer.

"Wein und Kunst" lockt diesmal auch mit besonderen Spezialitäten aus Oberösterreich: Die heimischen Winzerbetriebe Florian Eschlböck, Armin Kienesberger, Wolfgang Költringer, Familie Schiefermair, das Hof-Weingut Schmuckenschlager, die Schwestern Wurm und Familie Velechovsky stellen ihre Weine in der Genussmeile im Landhausdurchgang vor.

Genießen kann diesmal nicht nur hilfreich sein, um vom hektischen Treiben des Alltags loszulassen. Der Genuss unterstützt auch den kleinen Timo. Motorik und Sehkraft des Zweijährigen sind stark eingeschränkt, nachdem er bei der Geburt unter Sauerstoffmangel gelitten hatte.

Wer das um drei Euro angebotene Verkostungsglas zurückgibt, der unterstützt die 24-Stunden-Pflege, die der kleine Timo braucht, mit drei Euro.

Pilgern im Granitland

Frische Waldluft, Plätze der Ruhe, mystische Granitformationen und atemberaubende Aussichtsplätze erwarten Pilger auf dem Johannesweg in der Region Mühlviertler Alm. Der Rundwanderweg, der auch als die österreichische Antwort auf den Jakobsweg bezeichnet wird, vermittelt anhand von zwölf Stationen Weisheiten zu Themen wie Geduld, Humor und Hilfsbereitschaft. Aber nicht nur die Schönheit der Natur ist ein Merkmal des Johannesweges, die Gastfreundschaft der Menschen entlang des Weges ist ebenso wichtig.

Am Samstag laden die OÖNachrichten gemeinsam mit der Raiffeisenbank, Mühlviertler Alm und Vivatis ein, ein Stück dieses Weges gemeinsam zu gehen. T reffpunkt: Jagdmärchenpark Hirschalm, Hinterberg 20, in Unterweißenbach, am Samstag, 31. August, um 10 Uhr.

