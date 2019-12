So verkürzen Sie das Warten auf das Christkind

Bei der Andacht

Besinnlich wird es heute um 13 Uhr in der Verabschiedungshalle am Stadtfriedhof Linz/St. Martin (Park der Begegnung) bei einer weihnachtlichen Andacht. Andrea und Franz Froschauer werden dort unter dem Motto „Stille Nacht, heilige Nacht“ Texte und Lieder präsentieren. Unter dem Titel „In den Herzen wird’s warm“ findet um 14 Uhr eine Andacht im Urnenheim Urfahr (Park der Erinnerung) statt, wo Gabriele Deutsch, Dietburg Wilflingseder und David Wagner mit Texten und Liedern auf den Abend einstimmen.

Im Theater

Etwas zum Lachen und Entspannen gibt es im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel. Jeweils um 13.30 Uhr und 15 Uhr haben dort Kasperl und Seppy ihren großen Weihnachtsauftritt. Die zwei machen sich auf den Weg in den Winterwald, um die Tiere mit Futter zu versorgen. Doch Seppy treibt noch etwas anderes an: Er möchte unbedingt das Christkind sehen – ob dieser Wunsch wohl in Erfüllung geht? Um 15.10 Uhr stimmt dann die Weihnachtsgeschichte auf den Heiligen Abend ein. Diese will mit einer Mischung aus Texten und Puppenspielen den kleinen und großen Besuchern die Bedeutung von Weihnachten näherbringen.

In der Linzer Grottenbahn

Grottenbahn am Pöstlingberg Bild: VOLKER WEIHBOLD

Kleine und große Besucher können sich die Zeit des Wartens auf das Christkind mit einer Fahrt in der Grottenbahn vertreiben: Denn so viel ist gewiss, diese ist immer ein besonderes Erlebnis. Die Grottenbahn hat heute von 10 bis 15 Uhr geöffnet, die letzte Fahrt mit dem Drachenzug beginnt um 14.30 Uhr. Als Draufgabe erhält jeder der kleinen Besucher der Zauberwelt am Linzer Pöstlingberg eine süße Überraschung.

Die heutigen Eintrittskarten für die Grottenbahn sollten übrigens gut aufgehoben werden. Denn damit erhalten Kinder während der gesamten Weihnachtsferien

(24. Dezember 2019 bis 6. Jänner 2020) vergünstigten Eintritt für die Eislaufflächen der Linz AG Bäder. Weshalb sich ein Besuch quasi doppelt auszahlt.

Bei den Eisskulpturen

Weihnachtsstimmung kommt bei einem Besuch der Ice-Magic-Ausstellung im Volksgarten auf, die heute von 10 bis 15 Uhr geöffnet hat. Dort wurden 140.000 Kilogramm Eis von zwölf Künstlern in außergewöhnliche Skulpturen verwandelt. Heuer steht die Ausstellung im Zeichen von Disneys „Die Eiskönigin 2“. Weshalb die Schwestern Anna und Elsa, Schneemann Olaf und Rentier Sven natürlich nicht fehlen dürfen.

Bei den Zootieren

Nicht nur die Kinder, sondern auch die tierischen Bewohner des Linzer Tiergartens freuen sich am Heiligen Abend über Geschenke und Weihnachtsüberraschungen. Deshalb wird für kleine Zoobesucher von 10 bis 13 Uhr ein Weihnachtsprogramm geboten. Gemeinsam werden aus vielen Köstlichkeiten Geschenke für die Tiere gebastelt. Und wenn diese in den Gehegen verteilt sind, ist es Zeit für die Bescherung.

Beim Kerzenziehen

Im Gewölbe des Hotels Wolfinger am Hauptplatz können die Besucher aus duftendem Bienenwachs eigene Kerzen herstellen. Dabei lässt sich nicht nur gut entspannen, sondern vielleicht auch noch ein selbst gebasteltes Geschenk für die Bescherung herstellen. Einfach vorbeischauen, den Docht in regelmäßigen Abständen so lange in das flüssige Wachs halten, bis eine Kerze in der gewünschten Dicke entsteht. Geöffnet hat das Linzer Kerzenziehen heute von 8.30 bis 17 Uhr. Zur Feier des Tages steht um 14 Uhr zudem eine Lesung von Isle Hawa auf dem weihnachtlichen Programm.