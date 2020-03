Sie halten das Land am Laufen

Die Essenslieferantin Bianca Käfferböck

30 Essensportionen pro Tag bringt Bianca Käferböck zu betagten Menschen in Freistadt. Zahlreiche Stammkräfte bei Essen auf Rädern dürfen derzeit nicht arbeiten, da sie selbst zur Risikogruppe der älteren Personen gehören. Deshalb springen Ehrenamtliche aus anderen Bereichen ein, um diesen wichtigen Service am Laufen zu halten. „Ich arbeite Teilzeit zwei Tage in Linz. Die restliche Woche habe ich Zeit, um für andere da zu sein“, sagt Käferböck. Ihre Kunden seien auf die tägliche Mahlzeit angewiesen. Ebenso auf ein paar aufmunternde Worte. Käferböck: „Die einsamen Menschen leiden besonders unter der Situation. Viele haben Angst vor dem Virus.“

Der Verkäufer Jeremiasz Trochanowski

Ich bin froh, dass ich arbeiten darf in diesen schwierigen Tagen“, sagt der 24-jährige Jeremiasz Trochanowski, der vier Tage die Woche als Verkäufer in der Bäckerei Honeder in der Linzer Innenstadt jobbt. Die Verunsicherung vieler Kunden, die sich hier mit Brot und Gebäck eindecken, sei spürbar, sagt Trochanowski, dessen Eltern aus Polen stammen, aber seit Jahrzehnten in Rohrbach leben. Die Kundschaft halte Abstand, „einige kamen sogar mit Masken und Schutzhandschuhen ins Geschäft“. Angst, sich anzustecken, hat Trochanowski nicht. „Ich bin gläubig, das hilft mir. Und wenn es notwendig ist, arbeite ich gerne auch mehr Stunden als bisher.“

Der Busfahrer Josef Reichör

Für Linz-AG-Busfahrer Josef Reichör ist eines klar: „Der öffentliche Verkehr darf nicht zusammenbrechen.“ Der Arbeitsalltag des 52-Jährigen aus Hellmonsödt ist derzeit alles andere als gewöhnlich: „Linz ist eine Geisterstadt, es sind so gut wie keine Autos auf der Straße, es gibt viel weniger Fahrgäste und keinen Stau.“ Die geschlossenen Fahrerkabinen in den O-Bussen und Straßenbahnen würden ebenso beruhigend wirken wie die ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen und der minimierte Kundenkontakt. „Ich habe das Gefühl, dass die Fahrgäste

sehr froh und dankbar sind, dass wir noch fahren, einige von ihnen müssen ja noch zur Arbeit“, sagt Reichör.

Die OÖN-Journalistin Manuel Kaltenbrunner

„Ich verstehe, dass die Menschen derzeit verunsichert sind. Es freut mich, wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass es ihnen besser geht“, sagt OÖN-Redakteurin Manuela Kaltenreiner. Gemeinsam mit ihrem Ressort-Kollegen Rene Laglstorfer (36) kümmert sich die 40-jährige „OÖN-Ombudsfrau“ aus Thalheim zurzeit um die unzähligen Anfragen und Sorgen der Nachrichten-Leserschaft rund um die Corona-Krise. Pro Tag werden um die 30 Fragen, Anregungen und Hilfeansuchen auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und dem Land bearbeitet. „Dadurch ergibt sich oft ein Ruck in die richtige Richtung“, sagt Laglstorfer.

Der ORF-Journalist Christoph Kinast

Sachlich, unaufgeregt und schnell zu informieren: Das ist das größte Anliegen von Christoph Kinast. Der 28-Jährige ist seit rund fünf Jahren für den Aktuellen Dienst des ORF Oberösterreich im ganzen Land unterwegs und gestaltet Beiträge für das Radio und das Fernsehen. „Gerade jetzt während der Coronakrise gibt es nichts Erfüllenderes, als verlässliche Informationen zu liefern“, sagt der Linzer. „Wir sind die Augen und Ohren der Menschen, die jetzt zuhause bleiben müssen.“ Auch wenn seine Tage derzeit noch turbulenter als gewöhnlich sind, auf eines ist er besonders stolz: „Die Krise hat uns im ORF als Team zusammengeschweißt. Alle helfen zusammen.“

Die Postlerin Cornelia Just

„Ich muss unterwegs sein und unter die Leute kommen. Das taugt mir.“ So erklärt die 31-jährige Briefzustellerin Cornelia Just aus Steyr, warum sie vor neun Jahren ihren erlernten Job als Anstreicherin aufgegeben hat und zur Post gewechselt ist. Unterwegs ist sie nach wie vor jeden Tag von halb neun bis 15 Uhr, aber direkten Kontakt zu den Kunden gibt es nicht mehr. „Wenn wir eingeschriebene Sendungen haben, läuten wir an und sagen den Leuten, dass wir den Brief ins Postfach legen. Da ist jeder froh darüber.“ Auffällig sei, dass die Zahl der Lebensmittelpakete stark gestiegen ist. „Früher hatten wir drei pro Woche, jetzt sind es bis zu 30 täglich.“

Der Sportler Severin Kranzlmüller

Ruderer, Schwimmer, Judokas und auch der Turner Severin Kranzlmüller: Oberösterreichische Heeressportler halfen diese Woche in der Hofer-Zentrale in Sattledt bei der Warenauslieferung aus dem Lager mit. „Es war beeindruckend, zu sehen, was die Leute dort leisten. Die machen alle Überstunden und Sonderschichten, damit Engpässe bei Lebensmitteln vermieden werden können“, sagt Kranzlmüller. Dass die Tätigkeit der dort Arbeitenden viel mit dem Alltag eines Spitzensportlers gemeinsam hat, wurde dem 25-jährigen Linzer bewusst. Auch der Leistungsturner ist als mehrfacher Staatsmeister und WM-Teilnehmer stundenlangen Einsatz gewohnt.

Der Zusteller Otto Eichinger

„Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Wichtiges mache“, sagt Otto Eichinger aus Schwarzenberg am Böhmerwald. Er gehört zu jenen Zeitungs-Zustellern, die garantieren, dass die OÖNachrichten-Leser jeden Morgen ihre Zeitung nach Hause geliefert bekommen. Um 2.30 Uhr läutet seit neun Jahren Eichingers Wecker, und wenn er dann zu den ersten Kunden kommt, warten diese nicht selten schon vor der Tür. Geplauscht wird auch jetzt noch kurz, allerdings mit Sicherheitsabstand. Für manche ältere Menschen sei die tägliche Zeitungslieferung einer der wenigen Sozialkontakte derzeit: „Die freuen sich jeden Tag, wenn ich komme.“

