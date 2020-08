Schwanz einer Katze gehäutet: Linzer Polizei sucht Tierquäler

Der Gesuchte soll die Tat zwischen 2 und 3.30 Uhr früh in der Blümelhuberstraße verübt haben, berichtet die Landespolizeidirektion. Ein Mitarbeiter der Tierrettung Oberösterreich fand das abgezogene Fell unweit des Tatortes neben der Straße. Konkret befindet sich der Fundort an der Kreuzung der Wiener Straße und der Dauphinestraße, so die Polizei.

Der Katzenbesitzer hatte den Vorfall um 8.30 Uhr bei der Inspektion Kleinmünchen gemeldet. Der Vierbeiner war zuvor in die Tierklinik Sattledt gebracht worden, wo der Schwanz amputiert werden musste.

"Scharfe Worte sind nicht genug"

Wer den Polizisten bei der Ausforschung des Täters helfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0591334585 bei der Inspektion Kleinmünchen melden. Entsetzt zeigte sich auch der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) in einer Aussendung. Er lobt 1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, aus. "Scharfe Worte sind hier nicht mehr genug", so Hein.

Vor wenigen Wochen hatten Katzenhäutungen in Graz Entsetzen ausgelöst: Wie berichtet, waren binnen einer Woche zwei Fälle im Stadtgebiet aufgetaucht. Eine Katze lebte bei ihrem Auffinden noch, musste aber eingeschläfert werden. Wenige Tage später, am 18. Juli, entdeckte eine Passantin ein totes Tier. Der Bauch war aufgeschnitten, das abgezogene Fell hing noch am Körper.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.