Schulen bleiben im Lockdown, Ferien vorverlegt

Er konnte und wollte seine "Enttäuschung nicht verhehlen". Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hatte sich auf die geplante Rückkehr der Schüler in die Klassen gefreut. Doch "die britische Mutation hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht". So begründete der 65-Jährige gestern, warum die Schulen nun doch nicht, wie von ihm vorgesehen, am 25. Jänner in den Präsenzunterricht wechseln können. Stattdessen wird der Fernunterricht in Wien und Niederösterreich um eine Woche und in Rest-Österreich um zwei Wochen verlängert.

In zwei Bundesländern hat das auch Auswirkungen auf den Termin der Semesterferien: "Damit Oberösterreichs Schülerinnen und Schüler nicht im Anschluss an den Lockdown eine Woche in der Schule verbringen und dann wieder eine Woche Ferien haben, werden die Semesterferien in Oberösterreich (und der Steiermark, Anm.) um eine Woche auf 8. bis 14. Februar vorverlegt", sagt die für Bildung zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Sie appelliert an die Kindergärten und Krabbelstuben, ihre Öffnungszeiten an den neuen Termin der Semesterferien anzupassen.

Video: Frühestens erst ab dem 8. Februar werden sich die Klassenzimmer wieder füllen, aber auch das nur gestaffelt

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kritik kam von SP und Neos. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) forderte erneut einen Rechtsanspruch auf Sonderurlaub für Eltern. Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer will die Semesterferien um zwei Wochen vorverlegen.

"Nicht Härte, sondern Milde"

Positiv reagierten Schüler- und Elternvertreter auf den verlängerten Fernunterricht und die vorgezogenen Semesterferien. "Eine Woche Fernunterricht durch Ferien zu ersetzen, ist ein guter Kompromiss", sagt AHS-Landesschulsprecherin Susanna Öllinger. Aber wenn jetzt Schüler weniger Zeit haben, sich schlechte Noten auszubessern, dürfe es nicht zu zusätzlichem Leistungsdruck kommen, so die Schülervertreterin. Auch Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen, hofft, dass die Lehrer bei der Benotung "im Zweifel ein Auge zudrücken" und es nach den Semesterferien am 15. Februar mit einem Schichtbetrieb weitergehen kann.

Für Bildungsminister Faßmann ist jetzt bei der Beurteilung der Schüler "nicht die Zeit der Härte, sondern der Milde". Die Semesterzeugnisse ("Schulnachricht") seien mit Toleranz zu lesen. Aber was heißt das in der Praxis? "Wir wollen weder die Daumenschrauben anziehen noch die Noten herschenken", sagt Werner Schlögelhofer, pädagogischer Leiter der Bildungsdirektion Oberösterreich. Eine Schularbeit pro Semester reiche, eine zweite müsse dann nicht mehr abgehalten werden. Wenn die Schularbeit negativ war, kann sie auch mit Arbeitsaufträgen, mündlich oder durch Mitarbeit ausgebessert werden. "Wer im Fernunterricht klare Leistungen erbracht hat, wird wegen einer Schularbeit nicht negativ beurteilt werden", sagt Schlögelhofer.

Zeugnisse im Schichtbetrieb

Die Zeugnisverteilung wird in Oberösterreich wohl erst nach den Semesterferien im Schichtbetrieb erfolgen. "Wir denken das an, weil die Schüler extra im Lockdown reinzuholen, wäre eine unnötige Kontakthäufung", heißt es aus der Bildungsdirektion. Ein Termin mit dem Ministerium soll heute Gewissheit bringen.

Ob der nun vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern in jedem Klassenraum eingehalten werden könne, hänge von den regionalen Gegebenheiten ab. "Wir werden die Tische auseinanderrücken. Eine effizientere Maßnahme wird die FFP2-Maske sein, die ich ab der Sekundarstufe 2 (also ab 14 Jahren, Anm.) für sinnvoll halte", sagt Schlögelhofer.

200 Millionen Euro für Förderunterricht

„Das lange Zuhausesitzen bleibt nicht ohne Folgen – nicht nur fürs Lernen, sondern auch psychischer Natur“, sagt Bildungsminister Heinz Faßmann (VP). Ein „pädagogisches Hilfspaket“ über 200 Millionen Euro soll nun die Folgen des langen Fernunterrichts abfedern. Im Schnitt sollen es pro Klasse und Woche zwei zusätzliche Förderstunden geben, die vor allem schwächeren Schülern zugutekommen sollen. In welchen Fächern und in welcher Form diese Förderung organisiert wird, entscheiden die Schulen autonom.

Nachgefragt

„Das Wichtigste ist, dass es jetzt nicht zu zusätzlichem Leistungsdruck kommt.“

Susanna Öllinger, Landesschulsprecherin AHS

„Wir hoffen, dass die Lehrer bei der Benotung im Zweifel ein Auge zudrücken.“

Joris Gruber, Landesverband der Elternvereine

„Wir wollen weder die Daumenschrauben anziehen noch Noten herschenken.“

Werner Schlögelhofer, Bildungsdirektion Oberösterreich

„Wir wollen die Schulen möglichst rasch wieder öffnen.“

Christine Haberlander, Landeshauptmann-Stellvertreterin

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at