Schmuck um 15.000 Euro aus Paket gestohlen

Ein Paket mit Schmuck im Wert von 15.000 Euro wollte ein Goldschmied aus dem Bezirk Gmunden am Montag an einen niederländischen Geschäftspartner schicken. Doch angekommen ist dort nur die leere Verpackung.

Kostbare Rohmaterialien

Am Montag hatte der Geschäftsmann die wertvolle Fracht bei einem Lieferdienst aufgegeben. Die Schmuckstücke – ein Paar einzeln angefertigte Manschettenknöpfe sowie Rohmaterialien wie etwa Gold und Diamanten – hatte er zuvor in einem luftgepolsterten Kuvert verpackt. Das Gold und die Diamanten wären zur Anfertigung eines zweiten Paares Manschettenknöpfe gedacht gewesen, sagte gestern Polizeisprecher Michael Babl. Doch als der Adressat in den Niederlanden tags darauf das Kuvert erhielt, traute dieser seinen Augen nicht: Die Verpackung war leer.

Laut Polizei hat ein unbekannter Täter auf dem Versandweg das Kuvert geöffnet, die Schmuckgegenstände daraus entnommen und danach die Verpackung wieder feinsäuberlich verschlossen. Ob der Inhalt bereits in der Annahmestelle, im Verteilerzentrum oder erst bei der Zustellung entnommen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

