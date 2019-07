Zehnten Titel in elf Jahren geholt

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Amputiertentennis in Abtenau (S) holte sich der Desselbrunner Manfred Eisenknapp mit seinem Ampflwanger Partner Karl Wieser seinen bereits zehnten Meistertitel in elf Jahren. Im Vorjahr konnten beide wegen Terminproblemen nicht teilnehmen.

Heuer besiegte das Erfolgsduo in der ersten Runde die Paarung Hannes Offenbacher (St)/Peter Krehan (NÖ.) glatt in zwei Sätzen. Im Viertelfinale wurden die Tiroler Ferdinand Mader/Rudi Dengg mit 6:2 und 6:1 bezwungen, im Halbfinale kam es zum Duell mit den Titelverteidigern aus Kärnten, Günther Musel/Peter Hawliczek. Nach spannendem ersten Satz (7:5) konnte der zweite klar mit 6:2 gewonnen werden. Somit war der Finaleinzug perfekt. Das Endspiel musste witterungsbedingt in der Halle ausgetragen werden. Finalgegner waren die Kärntner Christian Graf/Hannes Tröthan. Nach knapp einer Stunde und einer überragenden Leistung hatten die beiden UBSV-Spieler das Finale mit 6:1 und 6:0 für sich entschieden.

Im Einzelbewerb erreichte Karl Wieser nach klaren Siegen in den ersten Runden das Halbfinale, wo er sich dem Kärntner Christian Graf geschlagen geben musste. Manfred Eisenknapp spielte in Abtenau nur den Doppelbewerb.