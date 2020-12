Wer wissen will, wo Fantasy-Schriftsteller wie Tolkien oder George R. R. Martin ihr Personal aufgegabelt haben, muss nur in den mittelalterlichen isländischen Sagas nachsehen. Dort treiben sich die seltsamsten Kreaturen herum und versetzen ganze Völker in Angst und Schrecken.

Der Gmundner Germanist und Wikingerexperte Rudolf Simek (66) macht deutschsprachige Leser mit dieser düsteren Welt nun vertraut. Gemeinsam mit seinen Studenten – Simek forscht und lehrt an der Universität Bonn – hat er die nordischen Sagas jetzt erstmals vollständig ins Deutsche übersetzt. Mit kurzen Einleitungen, Glossar, Stammbäumen, Register und Karten – für Leser, die wirklich alles wissen wollen.

Die archaischen Geschichten aus Island, die als Urquelle der modernen Fantasy-Literatur betrachtet werden können, füllen drei dicke Bände. Die ideale Lektüre für lange Winternächte. (ebra)

"Sagas aus der Vorzeit. Von Wikingern, Berserkern, Untoten und Trollen", drei Bände, Kröner Verlag, jeweils 31,90 Euro