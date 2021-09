Vöcklabruck in Tracht

Eine internationale Trachtenausstellung findet bis 30. September in mehr als 30 Geschäften im Zentrum statt. Die Stadt, das Stadtmarketing, die Goldhaubenfrauen und das Volkshilfe-Projekt "Wohnen im Dialog" wollen damit die Vielfalt der Menschen aus vielen Ländern in Vöcklabruck sichtbar machen.

Bei der Eröffnung am Mittwoch ab 10 Uhr gibt es einen Umzug internationaler Trachten am Wochenmarkt, Musik und Tanz sowie internationales Essen und Trinken zum Probieren. Die Besucher werden aufgerufen, auch selbst in Tracht gekleidet zur feierlichen Eröffnung zu kommen. Bei der Trachtenausstellung am Stadtplatz, in der Vorstadt, in der Salzburger Straße und Graben sowie in der Hinterstadt gibt es Trachten aus 21 Ländern zu sehen.