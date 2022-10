Verkehrschaos am Feuerkogel: 114 Wildparker

Im Bereich des Langbathsees seien 114 Autos widerrechtlich geparkt gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mit. Bei einem der Autos sei sogar noch der Motor in Betrieb gewesen. In der Folge hätten Autofahrer sogar eine behördliche Sperre der L1297 ab der Feuerkogelseilbahn missachtet, hieß es.

Zunächst habe ein Polizist die Sperre dort durchsetzen müssen, danach ab der Kreuzung mit der Hauptstraße, weil es vom Ortszentrum von Ebensee bis zur Feuerkogelseilbahn zu chaotischen Zuständen gekommen sei. Die Sperre habe von 13.45 bis 17.00 Uhr angedauert. Als "aussichtslos" erwies sich auch das Unterfangen, den im Halte- und Parkverbot stehenden Autos Strafzettel auszustellen. Stattdessen fertigten die Beamten von den widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen Lichtbilder an, um dann Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden zu erstatten.