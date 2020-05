Ururenkel von Erzherzog Johann verstorben

Laut der Diözese Graz-Seckau starb der Theologe und frühere Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Uni Graz im Alter von 89 Jahren in der Nacht auf Dienstag in der steirischen Salzkammergutgemeinde Grundlsee.

Philipp de la Fontaine und d’ Harnoncourt-Unverzagt, wie der Verstorbene mit vollem Namen hieß, wurde am 9. Februar 1931 in Berlin geboren und war ein Ururenkel von Erzherzog Johann. Eines seiner sechs Geschwister war der häufig in St. Georgen im Attergau anzutreffende, mittlerweile verstorbene Dirigent Nikolaus Harnoncourt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grundlsee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.