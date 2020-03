St. Wolfgang trauert um seinen ehemaligen Pfarrer

Helmut Köll, emeritierter Pfarrer von St. Wolfgang, ist am Dienstag im 88. Lebensjahr im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck verstorben.

Helmut Köll wurde am 2. Mai 1932 in Inzing bei Innsbruck geboren. Nach der Matura 1952 in Bregenz trat er in den Kapuzinerorden in Imst ein und wurde am 29. Juni 1958 in Zams zum Priester geweiht. Von 1959 bis 1960 war er Seelsorger in Salzburg und von 1960 bis 1963 Kaplan in Landeck-Perjen. Anschließend bis 1967 war Köll Präfekt im Franziskusheim in Ried im Innkreis und zugleich Pfarrer von Riedberg. Von 1968 bis 1987 war er Kurat in Schneegattern. Helmut Köll wurde 1972 in die Diözese Linz inkardiniert.

1987 wurde er zum Pfarradministrator und ab 1988 bis 2007 zum Pfarrer von St. Wolfgang bestellt. 2007 emeritierte Helmut Köll, blieb aber noch bis 2015 als Kurat in der Pfarre St. Wolfgang. 2016 trat er in den Ruhestand. 2002 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von St. Wolfgang verliehen.

Für den Verstorbenen wird am Freitag, 13. März 2020 um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang gebetet. Gemäß den staatlichen Verordnungen ist die TeilnehmerInnenzahl mit 100 beschränkt. Älteren Personen wird von den Sanitätsbehörden empfohlen, nicht an größeren Versammlungen teilzunehmen. Das private Gebet für den Verstorbenen wird allen nahegelegt. Der Begräbnisgottesdienst wird am Samstag, 14. März 2020 um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang im engsten Familienkreis gefeiert. Zur Aussegnung und zur Beisetzung im Priestergrab am Pfarrfriedhof in St. Wolfgang ist die Pfarrbevölkerung eingeladen. Ein feierlicher Gedenkgottesdienst für Pfarrer Helmut Köll wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.