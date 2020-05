Sommerakademie des RK findet statt

Bei dieser Form der Rettungssanitäterausbildung wird in dreieinhalb Wochen das nötige theoretische Fachwissen "en bloc" vermittelt. Unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen wird der Kurs ab 13. Juli in den Räumlichkeiten des Roten Kreuzes in Gmunden abgehalten.

Gesetzliche Voraussetzung für den Beginn der Ausbildung ist das vollendete 17. Lebensjahr, ein einwandfreier Leumund und die körperliche sowie geistige Eignung. Anmeldung bis 30. Juni unter Tel. 07612 / 65093 oder per E-Mail an gm-office@o.roteskreuz.at

