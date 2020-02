Schwere Unfälle auf der Skipiste in Dachstein West

Zu zwei schweren Skiunfällen kam es am Samstag im Skigebiet Dachstein West in Rußbach. Am Vormittag stießen zwei Skifahrerinnen zusammen. Dabei wurden eine 26-jährige Niederbayerin und eine 44-jährige Wienerin unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden vom Roten Kreuz ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert. Kurz nach Mittag stießen zwischen Hornhütte und Speicherteich ein 51-Jähriger aus Bad Goisern und eine 54-jährige Frau aus Golling zusammen. Der Mann blieb unverletzt. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Salzburg gebracht.

