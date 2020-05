Salzkammergut-Trophy findet den Sommer lang "individuell" statt

Eine Trophy, wie man sie kennt – mit 5000 Teilnehmern aus über 40 Ländern, Tausenden Besuchern und Fans an den Strecken, mit Festzelt und Partys –, wird es aufgrund der Bestimmungen und Beschränkungen heuer nicht geben können.

Um möglichst vielen Mountainbike-Fans dennoch das berühmte Trophy-Gefühl zu ermöglichen, arbeitet das Team seit Ende März an einem zusätzlichen Rennformat, das für viele Biker sogar eine interessantere Alternative sein könnte, am Projekt "Salzkammergut-Trophy Individuell" von Juli bis Oktober. Über vier Monate hindurch sollen die meisten Trophy-Strecken wettkampfmäßig befahrbar gemacht werden. Einzelne Abschnitte, vor allem Anstiege sowie Flachpassagen außerhalb der Siedlungsgebiete, werden dabei mit einer permanent einsatzbereiten Zeitnehmung versehen und den Teilnehmern Wettkampfatmosphäre liefern. Auf den Transferstrecken dazwischen kann man Pausen einlegen, in den Hütten einkehren und die Landschaft genießen. Wer an einem Tag alle Zeitmess- und Kontrollpunkte einer Strecke absolviert hat, kommt in die Rangliste, die wiederum immer aktuell auf www.trophy.at abrufbar ist.

Anmelden zur "Salzkammergut Trophy Individuell" kann man sich ab sofort über die Trophy-Website www.trophy.at. Mit der Entrichtung einer einmaligen Gebühr in der Höhe von 29 Euro können alle Trophy-Fans beliebig oft teilnehmen und ihre Zeit dadurch mehrmals verbessern bzw. sogar über unterschiedliche Distanzen antreten.

