Roither Feuerwehr setzt auf neue LED-Technologie

Einsätze in der Dunkelheit sind für Feuerwehren eine Herausforderung. Um ein sicheres und gut beleuchtetes Umfeld kümmerten sich die Kameraden der Ebenseer Freiwilligen Feuerwehr Roith bereits seit Frühjahr 2018 und machten sich Gedanken über den Umstieg auf LED-Technologie und die Befestigung der Beleuchtung auf den Feuerwehrhelmen. So wurde in Partnerschaft mit der Ebenseer Firma VOST Kunststofftechnik GmbH über mehrere Monate eine neue Konstruktion ausgearbeitet und ausgiebig getestet. Das junge Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Kunststoffen spezialisiert hat, testete durch die eigenen additiven Fertigungsanlagen mehrere Werkstoffe und Konstruktionen, um dann vergangenen Juli alle Helme der FF Roith mit der neuen Halterung kostenlos auszurüsten.

Die Kostenersparnis für die FF Roith ist enorm, dazu kommt ein gewaltiger Zuwachs an Sicherheit im Einsatz.