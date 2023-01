Raub im Flachgau geklärt: Täter aus Vöcklabruck

Geklärt ist jener Raub, bei dem vor drei Wochen in Kleinköstendorf (Flachgau) zwei Männer von drei maskierten Tätern verprügelt wurden. Durch intensive polizeiliche Ermittlungen konnte ein Beteiligter des Räubertrios ausgeforscht und im Bezirk Vöcklabruck festgenommen werden. Der Beschuldigte, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, verweigerte die Aussage. Durch weitere Ermittlungen, Spurensicherung und durch eine Hausdurchsuchung konnten die beiden anderen Verdächtigen gefunden und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Wie in den OÖNachrichten berichtet, waren ein 30-jähriger österreichischer Staatsbürger und ein 44-jähriger Türke auf einer Onlineplattform auf einen zum Verkauf stehenden Pkw gestoßen. Die beiden wurden zu einem angeblichen Besichtigungstreffen am 21. Dezember abends nach Kleinköstendorf gelockt. Am vereinbarten Treffpunkt sprangen drei maskierte Männer aus einem Gebüsch, bedrohten die beiden Opfer mit einem Messer, einem Hammer und einem Holzstück und forderten Bargeld. Während der Attacke konnte eines der Opfer zum Fahrzeug fliehen, sich darin einsperren und die Polizei verständigen. Nun konnten die Tatverdächtigen, die gerade einmal 20 Euro erbeutet hatten, gefasst werden.

