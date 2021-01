Rathausparteien vereint gegen Corona-Kundgebungen

Am Sonntag und am Montag sind in Gmunden wieder illegale (weil nicht angemeldete) Corona-Demonstrationen angekündigt, und sie bereiten den Rathausverantwortlichen schon jetzt Sorgen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz appellierten ÖVP, SPÖ, BIG und Grüne am Freitag an die Bevölkerung, sich nicht an den Kundgebungen zu beteiligen. (Nur die Freiheitlichen verweigern den Schulterschluss.)

Die vier Fraktionen versichern, dass sie die Meinungs- und Kundgebungsfreiheit nicht in Frage stellen. „Wir verstehen auch, dass die Corona-Krise Menschen verunsichert und viele in schwierige Situationen bringt“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). „Aber jedem Demonstrationsteilnehmer muss klar sein, dass er sich von Extremisten missbrauchen lässt.“

Die Rathauspolitiker kritisieren viele der Parolen, die bei der ersten Demonstration in Gmunden am Montag gerufen wurden. Wer „Schluss mit der Diktatur!“ schreie, überschreite klar eine Grenze, so Gemeinderat Andreas Hecht (BIG). SPÖ-Gemeinderat Markus Medl pflichtet ihm bei. „Niemand wird überrascht sein, wenn ich sage, dass ich unseren Bundeskanzler nicht gewählt habe“, so Medl. Aber die Parole „Kurz muss weg!“ sei weder menschenwürdig noch demokratisch. „Das Beispiel USA zeigt uns doch gerade, wohin eine gewalttätige Sprache und das Polarisieren führen.“ Genau so sieht es ÖVP-Stadtparteiobfrau Auguste Thallinger. Sie kritisiert, dass hier ein Konflikt von außen nach Gmunden getragen wird. Beobachtungen bei den bereits stattgefundenen Kundgebungen in Gmunden und Bad Ischl hätten gezeigt, dass die Protestierenden aus ganz Oberösterreich kommen.

Die vier Parteien fürchten nicht nur Eskalationen. Weil die Teilnehmer voraussichtlich wieder alle Sicherheitsbestimmungen (Mund-Nasenschutz, Sicherheitsabstände) missachten, gehe von den Kundgebungen auch epidemiologische Gefahr aus, sagt Gemeinderat (und Mediziner) Hecht. „Wer auf diese Weise gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, verlängert die Krise in Wahrheit.“

„Uns ist bewusst, dass wir den radikalen Kern der Protestierer mit unserem Appell nicht erreichen werden“, so Hecht. „Wir hoffen aber auf die Mehrzahl der Vernünftigen.“ Uli Feichtinger, seit Anfang des Jahres die neue Sprecherin der Gmundner Grünen, appelliert ebenfalls an die Vernunft. „Wir besiegen diese Pandemie nicht, indem wir den Kopf in den Sand stecken und sie ignorieren“, so Feichtinger. „Es braucht jetzt Solidarität und Zusammenhalt.“

Bei einer Videokonferenz aller Landespolizeikommandanten mit Verantwortlichen im Innenministerium wurde am Donnerstag eine bundesweit einheitliche Linie festgelegt, wie die Exekutive mit den illegalen Kundgebungen ab sofort umgeht. Das wird am Sonntag in Gmunden zu einer deutlich höheren Polizeipräsenz als vergangenen Montag führen. Die Polizei wird die Kundgebung zwar nicht verhindern, ist aber angewiesen, einzuschreiten, wenn Sicherheitsbestimmungen (Mund-Nasen-Schutz, Abstände) nicht eingehalten werden. Dabei werden auch Personendaten aufgenommen, sodass es zu Anzeigen kommen kann.

