Premiere beginnt in Schwanenstadt

Oberösterreich wird Austragungsort der 1. Europameisterschaften im Paracycling und der Upper Austria Cycling Tour. Von 3. bis 6. Juni werden an den Etappenorten Schwanenstadt, Lochen, Pichl bei Wels und Peuerbach die Behindertensportler um den EM-Titel und die Einzel- und Teamteilnehmer der UAC Tour um den Tour-Gesamtsieg kämpfen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese bedeutende Sportveranstaltung nach Oberösterreich bringen können und ein einzigartiges Inklusionsevent für die gesamte Bevölkerung daraus machen dürfen", betont Veranstaltungsorganisator Walter Mayrhuber.

Besonders erfreulich aus Sicht des Bezirks Vöcklabruck: Die Europameisterschaften starten am Donnerstag, 3. Juni, um 16 Uhr mit dem Einzelzeitfahren in Schwanenstadt über 10,6 Kilometer, wobei ein intensiver Rundkurs zweimal zu absolvieren ist. Die Strecke führt mit Start und Ziel am Stadtplatz von Schwanenstadt über den Römerberg. Bei dieser Schlüsselstelle wird vermutlich auch die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fallen.

Die Upper Austria Cycling Tour für Rennradfahrer wird auf nahezu identen Strecken ausgetragen. Die einzigartige Oberösterreichtour für ÖRV-Bikecard-Inhaber, Masters- und Amateursportler mit UCI-Card-Lizenz findet für Damen und Herren in verschiedenen Altersklassen statt. Der Kampf um das Gelbe (Herren) und Rosa Trikot (Damen) erfolgt nach der Gesamtzeitwertung. Zudem gibt es wie bei den großen Rundfahrten eine Gesamtwertung nach Punkten. Die Anmeldung zur Upper Austrian Cycling Tour ist demnächst unter www.uactour.at möglich