Parkbad Bad Ischl startet am Dienstag in die Sommersaison

BAD ISCHL. Für die Badegäste gibt es erweiterte Öffnungszeiten und einen neuen Beachvolleyball-Platz.

Bild: Parkbad Bad Ischl

Um 6.30 Uhr öffnen sich am Dienstag im Ischler Freibad - bei jeder Witterung - die Tore für die neue Sommersaison. Neben dem neu gestalteten Eingangs- und Kleinkinderbereich erwartet die Besucher auch ein neu errichteter Beachvolleyball-Platz auf dem Gelände. Neu in dieser Saison ist weiters, dass das Parkbad am Dienstag und Donnerstag bereits um 6:30 Uhr öffnet. Ideal für all jene, die noch vor Arbeitsbeginn ihre Runden im Wasser drehen möchten. Seit vergangenem Jahr betreiben die Naturfreunde das Parkbad, das 2018 eine Rekordsaison verbuchen konnte.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema