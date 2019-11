Nach Patzer zum Auftakt: Paper Girls auf Touren

Nach dem Dämpfer in der ersten Runde der Hallenbundesliga gab es für die Faustballerinnen der ASKÖ Laakirchen Papier in Wels zwei Siege gegen die Gastgeberinnen und Union Freistadt. Hochklassig und rasant gestaltete sich das Schlagerspiel gegen Wels, wo die frühere Laakirchen-Angreiferin Janine Brunner agiert. Die Paper Girls erwiesen sich als nervenstärker und spielten die Partie glatt in drei Sätzen (14:12, 11:6, 11:8) nach Hause. Auch gegen Freistadt wurde beim 3:0 (11:6, 11:5, 13:11) kein Satz abgegeben.

Laakirchens Herren starteten in der 2. Bundesliga in Laa/Thaya (NÖ.) mit einem hartumkämpften 3:2-Erfolg gegen Ottensheim und einer 1:3-Niederlage gegen die Gastgeber. Spielertrainer Markus Beisskammer war mit dem Saisonauftakt durchaus zufrieden.

Kommenden Samstag (13 Uhr) treffen die Laakirchner Damen zu Hause auf die Tabellennachbarinnen aus Nußbach und Arnreit – die Hammerrunde der drei Führenden in der 1. Bundesliga. Im Anschluss (17 Uhr) trifft das Herrenteam auf SU Kufstein und AWN TV Enns 2.

