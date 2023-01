Nach Jahren wieder Polizisten geehrt

In der WKO Gmunden wurden gestern zum ersten Mal seit Jänner 2020 wieder Mitarbeiterehrungen und Auszeichnungen von verdienten Polizistinnen und Polizisten des Bezirks Gmunden vorgenommen, nachdem Corona dies in den vergangenen beiden Jahren nicht zugelassen hatte. Insgesamt 38 Angehörige der Bundespolizei im Bezirk bekamen ein Belobigungsschreiben aus den Händen von Bezirkspolizeikommandant Gerhard Steiger überreicht. Dazu gratulierte auch Bezirkshauptmann Alois Lanz. Steiger erwähnte, dass seither sechs von acht Polizeiinspektionen im Bezirk Gmunden unter einer neuen Führung stehen: Altmünster (Alexander Graml, Stellvertreterin Stefanie Heißl), Bad Ischl (Adi Harrer, Stellvertreter Roman Kern und Sandra Roither), Ebensee (Martin Derfler, Stellvertreter Jürgen Stückler), Gmunden (Franz Pesendorfer), Scharnstein (neuer Stellvertreter Michael Mitterhofer) und Vorchdorf (Philipp Scheutz). Die PI Bad Goisern blieb in diesen Jahren in der Leitung personell unverändert, die Führung der PI Laakirchen wird demnächst neu ausgeschrieben.

