Möglichkeit zur Abschiednahme von Herwart Loidl

Für die Bevölkerung in Ebensee besteht die Möglichkeit, am übermorgigen Freitag von 9 bis 19 Uhr in der Aufbahrungshalle von Herwart Loidl, der von 1989 bis 2013 als Bürgermeister die Geschicke der Marktgemeinde Ebensee geleitet hat, Abschied zu nehmen. Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet wegen der Corona-Beschränkungen in engem Familien- und Freundeskreis statt. In Hallstatt wiederum besteht die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme von Herwart Loidl am Freitag, 5. Februar, von 10 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, 6. Februar, von 10 bis 14 Uhr, jeweils bei der Aufbahrungshalle in Hallstatt. (hörm./gs)

