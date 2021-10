Mitterlehner trotzte Sprung

Albert Sprung, selbst einst in der Vorchdorfer ÖVP-Fraktion tätig, hätte beinahe einen – Achtung: Wortwitz! – Sprung in der Laudachtalgemeinde geschafft. Am Ende reichte es nicht. Neuer Bürgermeister wird ÖVP-Kandidat Johann Mitterlehner, der gestern bei der Engeren Wahl 55,25 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Sprung schaffte es auf 44,75 Prozent. 2,40 Prozent wählten ungültig.