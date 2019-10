Mit Motorsäge in Oberschenkel geraten

Der 68-Jähriger arbeitete am Dienstagnachmittag alleine in seinem Wald in Oberwang. Als er um 16.15 Uhr dürre Bäume ausschnitt, rutschte er mit der Motorsäge ab und schnitt sich in den rechten Unterschenkel. Aufgrund der Schnittschutzhose stoppte die Motorsäge sofort, jedoch zog sich der 68-Jährige eine erhebliche Fleischwunde zu. Er band sich den Fuß mit einem Strick ab, um die starke Blutung zu verringern. Er schaffte es noch, mit seinem Traktor die zehn Minuten bis zu seinem Haus zu fahren. Dort verständigte seine Tochter die Rettungskräfte.

