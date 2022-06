Mit Fabelzeit 100 Löcher auf Golfplatz Kirchham bespielt

Unglaublich, was sich kürzlich auf der Anlage des Golfclubs Traunsee Kirchham im Rahmen der jährlich ausgetragenen XTREME 100 Challenge zutrug: Vier Spieler (Margit Mairhuber und Christoph Grafinger sowie Robert Schön und Reinhard Ardelean) waren am vergangenen Wochenende angetreten, um sich ab 4.50 Uhr in der Früh der wohl größten Herausforderung ihres Golflebens zu stellen – nämlich 100 Löcher am Stück abzuspulen.

Am Ende, nach fünfeinhalb Runden und 100 Löchern, zeigte die Uhr für Mairhuber und Grafinger, der diese Herausforderung bereits zum zweiten Mal absolviert hat, eine Fabelzeit von exakt elf Stunden und 20 Minuten. Dies bedeutet eine durchschnittliche Rundenzeit von zwei Stunden und zwei Minuten pro 18-Loch-Runde. Auch Schön und Ardelean konnten nach gut 16 Stunden mit rund 50 Kilometern und knapp 1000 Höhenmetern auf 100 absolvierte Löcher zurückblicken. Bei diesem Duo machte sich gerade auf den letzten eineinhalb Runden ein unglaubliches Durchhaltevermögen bemerkbar, das als vorbildlich bezeichnet werden kann. "Einmal im Leben muss man so etwas gemacht haben", war die erste Stellungnahme der beiden, nachdem das Unglaubliche auf Loch 9 geschafft war.

Weitere Infos im Internet unter www.golfclubtraunsee.com