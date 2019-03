Meldungen aus den Regionen

GMUNDEN. Ab heute können Besucher des McArthurGlen Designer Outlet in Salzburg auch Gmundner Keramik für sich entdecken. In dem modern eingerichteten Geschäft steht den Kunden eine große Auswahl an handgefertigten Unikaten in vielen Farben und Designs zur Auswahl. Heute zur Eröffnung erwartet die Besucher auch eine Schaumalerin, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen und vieles mehr.

GMUNDEN. Zum dritten Mal findet am Samstag, 23. März, 10 bis 14 Uhr, der Hochzeitsbasar im Gmundner Salzkammergut-Einkaufspark statt. Angeboten werden Hochzeitssachen, die teilweise bereits bei Hochzeiten im Einsatz waren und nun günstig erworben werden können. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird Brautpaaren, die bereits geheiratet haben, die Möglichkeit geboten, gut erhaltene oder zum Teil gar nicht verwendete Hochzeitsutensilien wie Deko, Accessoires, Bücher oder Kleidung zum Verkauf abzugeben. Zukünftige Brautpaare wiederum haben die Chance auf besondere Schnäppchen für ihr Fest. Verkäufer-Online-Anmeldung: www.hochzeitsmarkt.info – Abgabe Verkaufsartikel im SEP (nur mit Anmeldung) am Freitag, 22. März, von 15 bis 18 Uhr.

