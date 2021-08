Lenkerin (55) und Mitfahrerin (10) aus Unfallwrack befreit

Der schwere Unfall hat sich um 14.35 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr Bad Goisern ereignet. Das Auto, in dem eine 55-Jährige am Steuer und eine Zehnjährige am Rücksitz saßen, kam bei geringem Tempo plötzlich von der B145 ab und stieß frontal gegen den Metallsteher einer Lärmschutzwand. Ersthelfer befreiten die Fahrerin und das Kind aus dem Unfallwrack. Im Anschluss wurden die beiden vom Roten Kreuz versorgt und ins Salzkammergut-Klinikum nach Bad Ischl gebracht. Das Auto wurde total beschädigt, berichtet die Polizei.