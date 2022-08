Lea legt noch eins drauf: Dritte Medaille bei der Einrad WM

Lea Söser (12) aus Gmunden von der Sportunion Gmunden Sektion MUHFIT sicherte sich am vorletzten Wettkampf-Tag der Einrad-Weltmeisterschaft in Grenoble (Frankreich) im Einrad Cyclocross in der Jugend U15-Wertung mit Bronze die dritte Medaille. Damit schließt sie ihre erste Einrad-Weltmeisterschaft mit einem vollständigen Medaillen-Satz ab: Je einmal Gold, Silber und Bronze.

Die WM-Teilnahme der Zwölfjährigen begann Anfang vergangener Woche eigentlich mit einer Enttäuschung: Ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin, dem Zehn-Kilometer-Straßenrennen, durfte sie nicht starten. Der Grund: Der Durchmesser ihres Einrad-Reifens wich um einige Millimeter von der Norm ab.

Doch dann legte Lea los: Das Downhill-Rennen gewann sie souverän mit mehr als einer Minute Vorsprung. Im Cross-Country-Rennen holte sie sich dann auch noch die Silbermedaille.

Am Freitag, dem vorletzten Wettkampftag, schlug Lea Söser schließlich nocheinmal zu: Mit einer Top-Leistung in der Disziplin Cyclocross sicherte sie sich ihr drittes Edelmetall.

Das Querfeldeinrennen fand auf einem 1,34 Kilometer langen Rundkurs, einer Mischung aus Feld-, Waldwegen und einem BMX-Parkour statt. Die Besonderheit des Querfeldeinkurses sind Hindernisse, welche die Fahrerinnen mehrmals zum Absteigen und Tragen des Rades zwingen. Beispielsweise steile Passagen mit vielen Stufen oder künstliche Hindernisse zum Darunterdurch-Kriechen.