LCAV-Ehepaar holte Grand Prix

Der Gesunde-Gemeinde-Lauf kratzte mit der Rekordzahl von 478 Läufern beinahe an der 500er-Marke. Den "Xsunden Flitza" eroberten wie im Vorjahr die NSMS Vöcklabruck (Schulwertung) und das Team von Mrs. Sporty. Vom Startgeld wurden bei diesem Benefizlauf jeweils 500 Euro an die Lebenshilfe und an die Streetworker Vöcklabruck gespendet.

Den Hauptlauf dominierten einmal mehr die für den LCAV Jodl-Packaging startenden Eheleute Endris Seid und Leyla Reshed. Seid siegte vor Manfred Steger (LC Sicking) und Patrick Tröscher (LCAV), bei den Damen war Reshed vor Bernadette Schuster (SK Vöest) und Laura Croll (LCAV) die Schnellste. Das Läuferpaar Reshed und Seid steht damit nach vier Jahren zum zweiten Mal als 4-Städte-Grand-Prix-Gesamtsieger fest. Alle Ergebnisse unter time2win.at

