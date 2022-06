Lange Nacht der Kirchen: Berührende Programme

Zahlreiche Pfarrgemeinden im Salzkammergut beteiligen sich am Freitag an der "Langen Nacht der Kirche" und bieten Besuchern interessante Programme an.

In Gmunden beginnt das Programm in der Stadtpfarre um 18 Uhr mit einer musikalischen Andacht, gefolgt von einem modernen Musikprogramm, Kindertänzen und Kirchturmblasen (21.45 Uhr). In der Kapuzinerkirche singt der Chor Aves Canorae ab 19 Uhr, gefolgt von einem meditativen Programm.

In Vöcklabruck ziehen die christlichen Religionsgemeinschaften von Kirche zu Kirche, wo es Musik, Gebete, Wortbeiträge und ein "Interreligiöses Dialogforum" (Stadtpfarrkirche St. Ulrich, 21.45 Uhr) gibt. Der gemeinsame Weg beginnt um 18 Uhr bei der Filialkirche Maria Schöndorf.

In Bad Ischl gibt es ab 20 Uhr vor der Kirche bei einem "Abend der Gastfreundschaft" internationale Spezialitäten, zubereitet von geflüchteten Menschen (bei Schönwetter im Pfarrgarten). Ab 21 Uhr werden in der Kirche tausend Kerzen für den Frieden entzündet.

In der Filialkirche St. Martin von Attnang-Puchheim erwartet Kinder ab 18.30 Uhr eine Lesemaus, danach folgt ein Musikprogramm mit dem Jugendchor One Voice, dem Familienchor Attnang, der Austropop-Formation D3 und dem Akkordeonorchester Schwanenstadt.

In Seewalchen gibt es in der Gnadenkirche Rosenau ab 19 Uhr ein Konzert mit Chor, Orgel und Flöte, gefolgt von einer Kirchenführung, einer Buchpräsentation (Erwin Hörandner: "Mut zum Abheben") und schließlich eine Diskussionsrunde zum Thema "Himmel" zwischen einem Theologen, einem Piloten und einem Astronomen.

In Unterach wird ab 19 Uhr eine Zeitreise durch die Geschichte der Pfarrkirche geboten. Danach gibt es ein abwechslungsreiches Musikprogramm. (ebra)

Detaillierte Programminformationen gibt es auf www.langenachtderkirchen.at