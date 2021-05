Lagerhäuser fusionieren

Die beiden Lagerhausgenossenschaften Vöcklabruck und Gmunden-Laakirchen fusionieren und werden künftig unter dem Namen Lagerhaus Vöcklabruck-Gmunden mit Firmensitz in Regau weitergeführt. Geschäftsführer der neuen Genossenschaft mit insgesamt 3200 Mitgliedern ist Norbert Hochrainer, Obmann ist Andreas Lidauer.

Über den Zusammenschluss der beiden Genossenschaften wurde bei einer schriftlichen Generalversammlung abgestimmt. Dabei sprachen sich 85 Prozent der Mitglieder im Bezirk Gmunden und 94 Prozent im Bezirk Vöcklabruck für die Fusion aus. Sie erwarten sich aus dem Zusammenschluss Synergieeffekte und damit wirtschaftliche Vorteile.

Das Lagerhaus Vöcklabruck-Gmunden wird 14 Agrar-Standorte, 14 Haus & Garten-Märkte, zwölf Tankstellen, fünf Werkstätten, einen Installations- und Elektrobetrieb in Regau und einen Baudienstleistungsbetrieb in Schörfling umfassen. Das Einzugsgebiet umfasst 67 Gemeinden, in denen rund 230.000 Menschen leben.