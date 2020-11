Köstlichkeiten aus Rutzenham

Klassische, typisch österreichische Küche – Hausmannskost im besten Sinne – bietet auch in Zeiten des Lockdowns die Gasthausbrauerei "Zum Alfons" in der kleinen Gemeinde Rutzenham im Bezirk Vöcklabruck an. Chef Alfons Baldinger ist einer jener Gastronomen, die sich dazu entschlossen haben, der OÖNachrichten-Plattform "Wirtshaus to go" beizutreten, mit der unseren Wirten geholfen werden soll, die aktuelle Krise durchzustehen.

Beim "Alfons" gibt es Speisen zum Abholen. Alle Infos dazu unter Tel. 07673 / 2442 oder 0664 / 75088780 bzw. über die E-Mail-Adresse office@zum-alfons.at

Gastronomiebetriebe können sich kostenlos unter der Adresse www.nachrichten.at anmelden und ihre Abhol- und/oder Liefermöglichkeiten präsentieren. Leserservice: Unter www.nachrichten.at sind sämtliche angemeldeten Betriebe in ganz Oberösterreich aufgelistet.