Ischler Schüler bei Mathe-Bewerb Ex-aequo-Sieger

Österreichweit erreichten die beiden mit der Lösungsquote von 94,5 Prozent bei den kniffligen Aufgaben den hervorragenden vierten Platz. Zusätzlich erreichte mit Gerfried Berkenhoff (4D) ein weiterer BG/BRG-Schüler aus Bad Ischl in der gleichen Altersgruppe den beachtlichen siebenten Platz in der Oberösterreich-Wertung.

Der Pangea-Mathematik-Wettbewerb verbindet die Freude am Knobeln und Grübeln, an Logik und Rechenkunst. Pro Jahr nehmen an diesem Wettbewerb rund 16.000 Kinder und Jugendliche in Österreich bzw. europaweit rund 400.000 Schüler im Alter zwischen acht und 17 Jahren teil. Heuer haben sich Schülerinnen und Schüler von den ersten bis zu den sechsten Klassen des BG/BRG Bad Ischl den Aufgaben gestellt.

Weitere Infos dazu im Internet: www.pangea-wettbewerb.at

