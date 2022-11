Gynäkologin für Vöcklamarkt

Mit kommendem Jänner eröffnet Enisa Eizinger, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, ihre Ordination in der Hauptstraße 4/3 in Vöcklamarkt. Es handelt sich um eine Kassenvertragsordination, was für Eizinger besonders wichtig war. "Denn eine gute medizinische Versorgung soll für alle zugänglich sein", betont die Medizinerin und ergänzt: "Ich freue mich, meine Patientinnen in all ihren Lebensphasen, vom ersten Frauenarztbesuch bis ins hohe Alter, begleiten zu dürfen." Bürgermeister Alois Six freut sich, Enisa Eizinger in Vöcklamarkt begrüßen zu dürfen: "Die ärztliche Versorgung in unserer Gemeinde wird mit ihr als Fachärztin hervorragend erweitert."

Ordinationszeiten: Montag 8.30 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Terminvereinbarungen sind ab Dezember unter Tel. 07682 / 44300 möglich.