Fallhäufung in einem Betrieb in Eberstalzell

WELS. Die dritthöchste Zahl an Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerung wies in den vergangenen sieben Tagen der Bezirk Wels-Land auf. Beim Fleischverarbeiter REWE Austria in Eberstalzell ist am Mittwoch eine Fallhäufung bekannt geworden.

Mitarbeiter seien bei einer externen privaten Testung aufgrund von Symptomen positiv getestet worden, bestätigt Pressesprecher Paul Pöttschacher auf OÖN-Anfrage. Daraufhin seien die internen Antigen-Schnelltests nochmals verstärkt und die K1-Personen unverzüglich nach Hause geschickt worden. Das Rote Kreuz führe eine zusätzliche PCR-Testung aller Mitarbeiter am Standort Eberstalzell durch.

Insgesamt seien die Unternehmen mit Präventionskonzepten gut gerüstet, heißt es beim Krisenstab. "Bei Kontrollen konnten keine wesentlichen Übertretungen festgestellt werden, die das erhöhte Infektionsgeschehen erklären würden."

Immer wieder gebe es in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen positive Fälle samt Folgefällen, derzeit aber "keine großen Fallhäufungen". Betroffen sei eine Kinderbetreuungseinrichtung in Steinerkirchen.

In Lambach ist laut Amtsleiter Franz Pohn wegen Verdachtsfällen bei Pädagoginnen eine Krabbelstubengruppe in Quarantäne. Abgeklungen sei dort indes das Infektionsgeschehen im Kindergarten, ebenso im Kindergarten und in Schulen in Edt bei Lambach und in einer Volksschule in Marchtrenk.

Nach wie vor hoch, wenn auch mit fallender Tendenz, ist die Zahl der Neuinfektionen in Wels. Laut Magistratsdirektor Peter Franzmayr passieren die meisten Ansteckungen im Privatbereich. "Bei einzelnen Unternehmen gibt es kleinere Fallhäufungen." Bei 70 bis 80 Prozent handle es sich um Verdachtsfälle der britischen Mutation. Die Altenheime seien Corona-frei. (krai, ort)