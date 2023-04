Elf Papiercontainer in Attnang und Schwanenstadt in Brand gesteckt

Zum Glück reagierten Anrainer rasch und begannen sofort mit dem Löschen.

In der Schwanenstädter ISG-Siedlung standen drei Container in Flammen. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpft. Die FF Schwanenstadt löschte die brennenden Container mit Hochdruckrohr. Um auch die Glutreste zu löschen, wurde der Inhalt der Tonne zerteilt. "Wir haben Glück gehabt, weil ein parkendes Auto dicht neben dem Container abgestellt war", schildert Walter Pfeiffer, Kommandant der FF Schwanenstadt. Er vermutet, dass die Brandstiftung mit den Fällen in Attnang-Puchheim zu tun hat. "Da dürfte die Partie von Attnang nach Schwanenstadt unterwegs gewesen sein."

In Attnang-Puchheim hatte es kurz nach zwei Uhr früh gleich bei acht Abfallcontainern an drei verschiedenen Stellen gebrannt. "Ein großer Dank erneut an die Bevölkerung, die immer richtig reagiert", lobt die FF Puchheim. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In der Eisenbahnerstadt war der Einsatz am Ostermontag bereits der zweite derartige Vorfall. Am 1. April wurde die Freiwillige Feuerwehr Puchheim zu einem brennenden Altpapiercontainer gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle führte ein Passant schon Löschversuche durch. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch ablöschen. Als Brandursache wird Brandstiftung angenommen.

In Schwanenstadt war die Feuerwehr mit 16 Mann im Einsatz, in Attnang-Puchheim rückten diesmal 13 Florianijünger aus. Am 1. April war die FF Puchheim mit zehn Mann im Einsatz.

