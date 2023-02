Eine Möglichkeit, sich mit Tanzfieber anzustecken

Die durch "Dancing Stars" und den Wiener Opernball bekannte Welser Tanzschule Santner eröffnet Mitte März ihren zweiten Standort in Oberösterreich: in einem Penthouse in St. Georgen in der Attergaustraße 55. Bei freiem Eintritt und einem Glas Sekt mit den Gastgebern Maria, Christoph und Bettina Santner findet kommenden Sonntag ab 10 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

Das breitgefächerte Repertoire der Tanzschule Santner umfasst verschiedene Kurse in den Sparten Ballroom, LaBlast, Wedding, Classic und Urban für alle Altersgruppen. Dazu werden von Ballett und Urban für die ganz Kleinen im Alter von drei bis sechs Jahren auch Ballroom-Kurse angeboten. Maria Santner freut sich bereits auf den Standort St. Georgen und verspricht: "Von Anfang an ist es unser Ziel, alle Tanzbegeisterten und die, die es noch werden wollen, mit dem Tanzfieber anzustecken und sie bei ihren ersten Schritten am Parkett zu begleiten."

Am Sonntag können Interessierte an einer kostenlosen Schnuppereinheit mit den Dancing Stars Maria und Christoph Santner teilnehmen. Anmeldungen dafür online unter www.tanzschule-santner.at

