Ein Ebenseer erfüllt sich in Ischl den Traum vom Feinkostgeschäft

"Ois Kas!" hört man dieser Tage häufig, und damit ist eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Lage gemeint. Für einen Ebenseer haben diese zwei Wörter aber eine Anziehungskraft: Thomas Spiessberger liebt Käse und hat sich mit der Eröffnung eines delikaten Feinkostladens in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Bad Ischl einen Traum erfüllt. Wie viele andere Unternehmer bietet er ein Lieferservice über die von der WKO Gmunden geschaffene Plattform www.lieferserviceregional.at an.

Spiessbergers kulinarische Erfahrung ist groß: Bereits als Jugendlicher hatte der kulinarische Genuss für ihn einen besonders hohen Stellenwert. Die Lehre zum Koch in einem Gourmet-Restaurant in Salzburg war die logische Folge. In Deutschland sammelte Spiessberger anschließend im Feinkosthandel umfassende Erfahrungen.

"Meine Entdeckungen machte ich aber abseits der Supermärkte", zeigt der diplomierte Käse-Sommelier seine hohen Ansprüche, die er an das Produkt Käse stellt. "Ob zum Wein, aufs Brot oder zum Überbacken – jeder Käse entfaltet sich individuell und ist nebenbei ein wertvoller Bestandteil der täglichen Ernährung", so der Firmengründer.

Auch wenn Thomas Spiessberger internationale Käsesorten im Sortiment führt – das Augenmerk liegt auf saisonalen Schwerpunkten mit österreichischen bzw. regionalen Bio-Produkten. Natürlich empfiehlt der Käse-Sommelier auch den passenden Wein dazu, den er ebenso in seinem Laden anbietet. Mit Käse-Wein-Harmonie-Lehren, in denen er sein umfassendes Wissen weitergibt, und einem Catering-Service (bis 200 Personen) möchte er die Feinschmecker im Salzkammergut ansprechen.

Infos: www.mykas.at