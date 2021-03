Die künftige Pflegedirektorin im Salzkammergut-Klinikum

Renate Nobis (52) aus Timelkam ist bereits seit 1989 Mitarbeiterin in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Seit mehr als fünf Jahren leitet sie den Pflegebereich in allen schneidenden Fächern am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. Sie folgt als Pflegedirektorin Gabriele Meixner, die seit 2006 Pflegedirektorin zunächst am LKH Vöcklabruck und ab 2013 am Salzkammergut Klinikum war und sich im September in die wohlverdiente Pension verabschiedet.

Renate Nobis hat die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Vöcklabruck besucht. Danach arbeitete sie als Diplomkrankenpflegerin am damaligen LKH Vöcklabruck. 2010 übernahm sie die Stationsleitung der Abteilung Neurologie. Renate Nobis hat darüber hinaus die Weiterbildung Basales und Mittleres Pflegemanagement sowie den FH-Studienlehrgang für Interkulturelles Pflegemanagement absolviert.

Die künftige Pflegedirektorin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, die ebenfalls in der Pflege tätig sind. Ihr großes Hobby ist die Musik. Renate Nobis hat an der Anton Bruckner Privatuniversität Oboe studiert. Außerdem verbringt sie ihre Freizeit gerne in der Natur beim Radfahren und Wandern.