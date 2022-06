Der neue Postpartner wechselt im alten Postamt auf die rechte Seite

Mit Ende Juni schließt der Postpartner im Tourismusbüro, aber nach nur zwei Monaten Pause wird ein neuer Postpartner im alten Postgebäude in Betrieb gehen: Aurelia Neudorfer vom "Schmeck-Eck" übernimmt die Aufgabe und eröffnet mit 1. September als Postpartner.

Als vor drei Jahren das Postamt der Vöcklabrucker Innenstadt den Rücken kehrte, hatte die damalige Wirtschaftsstadträtin Elisabeth Kölblinger (VP) alle Hebel in Bewegung gesetzt, um der Innenstadt das Service von Post und Bank zu erhalten. Im Tourismusbüro wurde daraufhin im Sommer 2019 ein Postpartner eingerichtet – zur großen Freude aller, die ihre Postgeschäfte in ihrem nahen Umkreis und zu Fuß erledigen wollten oder mussten.

2022 stellte sich das Problem jedoch erneut, da der Postpartner im Tourismusbüro mit Ende Juni seine Pforten schließt. Kölblinger, mittlerweile Vizebürgermeisterin, aktivierte ihre Kontakte aus dem Jahr 2019, führte unzählige Telefonate, klapperte gemeinsam mit Stadtmanagerin Ulli Meinhart und zwei Vertretern der Post alle in Frage kommenden Objekte ab und inspizierte Geschäftslokale auf ihre Tauglichkeit.

In "Neudorfers Schmeck-Eck" wurde Kölblinger schließlich fündig: Die Unternehmerin Aurelia Neudorfer sagte zu, in Zukunft als Postpartnerin für die Vöcklabruckerinnen und Vöcklabrucker da zu sein.

"Ein Postpartner ist dringend notwendig für die Bewohnerinnen und Bewohner und Unternehmer, zudem ein wichtiger Frequenzbringer für die Innenstadt. Zum Glück haben sich die vielen Stunden und Gespräche gelohnt. Ich bin sehr froh, dass diese wichtige Dienstleistung damit im Zentrum erhalten bleibt", ist Elisabeth Kölblinger erleichtert.

Der Postpartner wird sich wieder im alten Postgebäude, am Graben 8, befinden, nur dass Kunden künftig den rechten anstelle des linken Eingangs nehmen. Nun muss der Standort im Zuge umfangreicher Adaptierungsarbeiten zum Postpartner inklusive Bank 99 umgebaut werden, doch ab Donnerstag, 1. September, wird im Stadtzentrum wieder ein Postpartner zur Verfügung stehen. Und das mit einem deutlichen Plus an Service, denn er wird auch in der Mittagszeit und an Samstagen geöffnet sein.

Zudem konnte die "gute Seele" des bisherigen Postpartners, Beate Scherndl, als "neue, alte" Mitarbeiterin gewonnen werden, die mit der Materie bereits bestens vertraut ist. Elisabeth Kölblinger: "Ich danke Aurelia Neudorfer für ihre Bereitschaft, den Postpartner zu übernehmen, und Beate Scherndl für ihre Treue als Mitarbeiterin."