Dekanat Schörfling: Reinhold Stangl als Dechant wiedergewählt

Die hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger des Dekanates Schörfling haben Konsistorialrat Reinhold Stangl, Pfarrer von Gampern und priesterlicher Begleiter (Moderator) in Seewalchen, zum Dechanten und damit zum Leiter des Dekanats wiedergewählt.

Der Urnengang fand in Anwesenheit von Generaldechant Slawomir Dadas (Wels) statt. Die Wiederbestellung Reinhold Stangls wird formal vom Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer ausgesprochen.

Das Dekanat Schörfling umfasst die Pfarren Gampern, Abtsdorf, Lenzing und Aurach am Hongar sowie die katholischen Pfarrgemeinden in den Orten rund um den Attersee: neben Schörfling selbst sind dies Attersee am Attersee, Nußdorf, Seewalchen, Steinbach, Unterach und Weyregg. Ab dem kommenden September wird auch die Pfarre Timelkam organisatorisch neu diesem Dekanat zugeordnet werden.

Der wiedergewählte Dechant Reinhold Stangl sieht seinen Dienst in einer Übergangsphase der Kirche, in der die neue Organisationsstruktur einer überregionalen Pfarre umgesetzt wird. Zum seinem Stellvertreter wurde Geistlicher Rat Johann Ortner, Pfarrer von Timelkam, Lenzing und Aurach, gewählt.