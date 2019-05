Bergrettung Gmunden zieht Bilanz: "Enormer Andrang" auf den Grünberg

Das Schuhwerk der Touristen am Grünberg ist für jeden Wanderer ein Quell des Erstaunens. War vor zwei Wochen oben, am Besten haben mir die Mädels in Stoffsneakers gefallen, wobei die Gruppe in Flip Flops auch nicht schlecht waren. Kam mir in Wanderschuhen eher fehl am Platz vor, vor allem weil die meisten erstaunt war, dass man auch rauf gehn kann aufn Grünberg. Am Katzenstein war dafür dann endlich Ruh!