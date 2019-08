Bergmesse beim Gipfelkreuz des Hohen Dachsteins

Auf dem 2995 Meter hohen Dachsteingipfel feiert August Stögner, der emeritierte Pfarrer von Hallstatt, um 12.30 Uhr, eine Heilige Messe – gutes Wetter vorausgesetzt.

Stögner gilt nicht nur als "Dachsteinpfarrer", sondern weist als Maler in seinen Werken immer wieder auf die Verwundbarkeit der Natur hin, etwa wenn er den Gletscher in kräftigen roten Farben darstellt und damit auf den drastischen Rückgang der Eismassen und die durch die massentouristische Nutzung entstandenen Wunden hinweist.

Tags darauf erlebt das Dachsteingebiet die nächste Besonderheit: Am 14. September – dem Fest der Kreuzerhöhung – feiert einer alten Tradition folgend nach langer Zeit wieder ein Neupriester seine erste Bergmesse in der Dachsteinkapelle bei der Simonyhütte. Die Bergprimizmesse mit Pater Johannes Baptist Martin Feierabend aus der Erzabtei St. Peter in Salzburg beginnt um 12.30 Uhr (bei jeder Witterung).