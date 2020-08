Auf Jauchespur ausgerutscht: Mopedfahrer (15) schwer verletzt

Der Bursch war gemeinsam mit einem 13-jährigen Freund auf der auf der Gemeindestraße Seepoint Richtung B151 unterwegs, als er wegen einer Jauchespur die Kontrolle über sein Moped verlor. Die Jugendlichen kamen in einer Linkskurve zu Sturz und rutschten geradeaus in eine angrenzende Wiese. Während der Jüngere den Sturz unverletzt überstand, wurde der Fahrer schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck, berichtete die Polizei am Dienstagabend.

