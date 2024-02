"Am Bahnhof Vöcklabruck wäre Platz für 300 weitere Parkplätze"

Um den Mangel an Pendlerparkplätzen und Fahrradstellplätzen am Bahnhof Vöcklabruck endlich zu beheben, haben die Vöcklabrucker Grünen ein Bündel an Vorschlägen ausgearbeitet – und per Brief direkt dem ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä unterbreitet.

Mobilitätsstadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel will durch einen Schranken oder ein digitales Erkennungssystem gewährleisten, dass Autofahrer n icht länger als 24 Stunden gratis parken können.

können. Aus Sicht der Grünen könnten nördlich des Schienenstrangs rund 300 Parkplätze samt E-Ladestationen errichtet werden, wenn man die äußersten Abstellgleise im Osten sowie ein leer stehendes Gebäude im Westen entfernt. Der Teich und der denkmalgeschützte Wasserturm könnten bleiben.

samt E-Ladestationen errichtet werden, wenn man die äußersten Abstellgleise im Osten sowie ein leer stehendes Gebäude im Westen entfernt. Der Teich und der denkmalgeschützte Wasserturm könnten bleiben. Die beiden bestehenden Fahrradabstellanlagen würden die Grünen ausbauen. Auch für andere einspurige Fahrzeuge fordern sie mehr Stellplätze, außerdem Boxen für E-Bikes.

würden die Grünen ausbauen. Auch für andere einspurige Fahrzeuge fordern sie mehr Stellplätze, außerdem Boxen für E-Bikes. Und schließlich fordern Pickhardt-Kröpfel und der grüne Fraktionsobmann Stefan Hindinger attraktivere Öffi-Anbindungen und Radverbindungen zum Bahnhof. Dadurch sollen Pendler motiviert werden, gar nicht erst mit dem Auto zum Vöcklabrucker Bahnhof zu fahren.

„Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung der ÖBB“, sagt Pickhardt-Kröpfel.

