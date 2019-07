Alle KWG-Kunden haben jetzt ein Smart Meter

Derzeit werden in ganz Österreich die analogen Stromzähler nach und nach durch digitale Zähler ersetzt. Kunden haben dank der neuen Zähler die Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch besser kennenzulernen. Auch das jährliche Ablesen des Zählerstands fällt weg, da die Daten von den Zählern per Funk zum Netzbetreiber übertragen werden.

Die Umstellung soll bundesweit bis 2022 abgeschlossen sein. Der Schwanenstädter Ökostrom-Produzent KWG ist ganz vorne dabei und hat den Austausch der Zähler als einer der ersten Stromnetzbetreiber in Österreich bereits abgeschlossen. Innerhalb von zwei Jahren wurden 6000 Zähler ausgewechselt.

"Es gab viel Aufklärungsbedarf", räumt KWG-Geschäftsführer Peter Zehetner ein. "Im Internet kursieren zahlreiche Fehl- und Falschinformationen, durch die einige Kunden verunsichert wurden." In vielen Kundengesprächen haben die KWG-Mitarbeiter Fragen beantwortet und Aufklärungsarbeit geleistet. "Wir haben unsere Kunden von Beginn an sehr umfassend informiert. Damit konnten wir den Großteil der Bedenken rasch ausräumen. Ich möchte mich bei allen Kunden und Mitarbeitern bedanken, die den Tausch der Zähler und dieses historische Projekt unterstützt haben", so Zehetner.