Lawinengefahr im Salzkammergut steigt gravierend an

SALZKAMMERGUT. Mehr als ein Meter Neuschnee bis kommenden Sonntag an der Alpennordseite erwartet.

Größte Vorsicht sollten Skitourengeher in dieser Woche walten lassen, auch angesichts der Temperaturen. Bild: gary

Mit einer Kaltfront in der Nacht auf heute stellte sich eine kalte, straffe Nordströmung ein, die entlang der Alpennordseite bis zu den Heiligen Drei Königen am Sonntag zu enormen Neuschneemengen führen wird. Laut den Wetterexperten von UBIMET sei vor allem in den Staulagen auch im Salzkammergut mit bis zu einem Meter, auf den Bergen deutlich mehr als zwei Meter Neuschnee zu rechnen. Aufgrund des stürmischen Nordwinds komme es laut den Meteorologen im Bergland zu massiven Schneeverfrachtungen, die Lawinengefahr steige sukzessive an. Am Wochenende drohen durch die hohe Lawinengefahr teilweise sogar Straßensperren.

"Entlang der Alpennordseite schneit es schon am Mittwoch ergiebig", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Hier kommen in den Tälern verbreitet 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee hinzu, auf den Bergen gibt es bis zu einem halben Meter frischen Pulverschnee." Im Flachland ziehen hingegen meist nur unergiebige Schneeschauer durch, für eine Schneedecke reicht es wohl in weiten Teilen des Salzkammerguts. Dazu wird mit kräftigem, teils stürmischem Nordwestwind immer kältere Luft herangeführt. In 2000 Meter Höhe gehen die Temperaturen bis heute Abend auf minus 15 Grad zurück, die sich mit dem Sturm wie minus 30 Grad anfühlen.

Manfred Spatzierer warnt vor Touren ohne Vorbereitung: "Die Kombination aus Neuschnee und stürmischem Wind verschärft die Lawinengefahr sukzessive, am Wochenende sind in den neuschneereichen Regionen Straßensperren zu befürchten." Erst zu Beginn der neuen Woche lasse der Schneefall endgültig nach. (gs)

