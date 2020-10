50-Jähriger schleifte 19-jährige Partnerin über Ortsplatz

In der Nacht auf Samstag, gegen 22:45 Uhr, gerieten ein 50-Jähriger und seine 19-jährige Lebensgefährtin in Laakirchen vor einem Lokal in Streit. Deshalb ergriff er sie am Oberarm und schleifte sie über den Ortsplatz bis zu einem anderen Lokal. Dort drohte er, sie solle mit ihm mitkommen, sonst würde er ihre Katze umbringen. Die Katze hatte er bereits im Pkw mit.

Während des Streits konnte die 19-Jährige ihrem Partner den Fahrzeugschlüssel abnehmen und die Polizei verständigen. Daraufhin ging er zu seinem Auto zurück, schlug mit einem Stein die hintere Scheibe ein und verletzte sich dabei. Mit dem Reserveschlüssel im Pkw fuhr er dann in die Nähe seiner Wohnung. Die Polizei konnte den 50-Jährigen, der keine gültige Lenkberechtigung besitzt, stellen. Er war dabei wenig kooperativ und aggressiv, so die Polizei in einer Aussendung. Während der Sachverhaltsklärung wurde er zunehmend aggressiver und ging auf einen Polizisten los und versuchte, auf ihn einzuschlagen. Der Angreifer musste wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen werden. Bei der Einvernahme seiner Partnerin wurde bekannt, dass er ihr bereits vor einer Woche den Daumen gebrochen haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Einlieferung des Festgenommenen in die Justizanstalt an und stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Der 50-Jährige ohne Lenkberechtigung wird zusätzlich bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

